A fé dos peles vermelhas que moravam no Norte da América antes de chegarem os colonos ingleses está reunida num álbum chamado Espírito Sagrado 2, no qual recolhi a canção religiosa usada para abrir e encerrar o Direto ao Assunto que estreou no Pauta do Dia, novo horário com a reformulação da programação da Rádio Estadão – FM 92,9 – na segunda-feira 13 de fevereiro de 2017, às 18h15m.

