A farra da dívida

O Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quinta-feira 17 de agosto de 2017 começou com meu Direto ao Assunto, em que analisei o impasse da reforma politica dos desprezíveis deputados; a gastança provocada pelo aumento da dívida pública; o rombo do déficit que engoliu o esforço anterior dos superávits, a volta do PMDB à antiga legenda sem P de prostituta; o truque do STF pra favorecer a bandidagem; e a tunga das multas da Oi. Eliane Cantanhêde também destacou a “reforma política” adiada por falta de consenso com o tempo em disparada e o Congresso fora de controle derrapando nas principais decisões (ou seja, cada vez fica mais difícil pensar em reforma da Previdência). Alexandre Garcia lembrou que a oitava turma do TRF/4 está à toda; que um auditor da Receita tem fortuna bloqueada; e também que a votação da “reforma política” ficou pra semana que vem, com relator desistindo da doação oculta. Em Direto da Fonte, Sonia Racy revelou que tem muita gente preocupada com o efeito da crise nos bancos. E, em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz destacou que jogadores dispensados nos clubes e custam caro!

