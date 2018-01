A famiglia Garotinho

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – com a constatação de que a prisão do casal Garotinho introduz a corrupção política no Rio no capítulo da organização mafiosa; o Supremo pode criar regras para assembleias estaduais em casos de conflito com o Judiciário; a corrida entre Congresso e STF pra ver quem enrola o povo no quesito foro privilegiado; e a morte à míngua nos hospitais desassistidos de uma republica doente. Eliane Cantanhêde abordou a impressionante aprovação a Luciano Huck; e o julgamento do foro no STF. Em Direto ao Ponto, Sonia Racy falou de sua entrevista com o criador de Inhotim. E, em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz, comentou a contratação do novo técnico do Palmeiras.

