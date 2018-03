À espera do Oscar

Em janeiro, Moonlight venceu o Globo de Ouro de melhor filme na categoria drama. La La Land ganhou como melhor comédia ou musical. Agora, o confronto é entre eles. Os dois filmes integram a lista de nove indicados para o Oscar, prêmio da Academia, que será atribuído domingo no Dolby Theatre, em Hollywood. O favoritismo é de La La Land, mas Moonlight virou bandeira, e tem força. Está para estrear no Brasil o documentário Eu não sou seu negro, no qual o escritor James Baldwin é figura dominante. Sérgio Augusto escreve sobre ele no Caderno 2 de domingo 26. “Não sei mais quem disse que a primeira palavra que lhe vinha à cabeça ao ouvir o nome de James Baldin era elegante”.

(Comentário no Direto da Moviola no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na sexta-feira 24 de fevereiro de 2017, às 78h54m)

