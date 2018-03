A escolinha do professor Lulinha

Por incrível que pareça, os professores de Letras Raduan Nassar, grande prosador, e de Economia Eduardo Suplicy ouviram como alunos devotados e disciplinados as lições sem nexo do professor Lulinha na fazenda que Raduan doou à Universidade Federal de São Carlos, em Buri, no interior de São Paulo. Aprenderam, por exemplo, que para continuarem aceitos na grei precisam acreditar que a população da Capital paulista é conservadora. Mesmo tendo votado majoritariamente em Luíza Erundina, pobre, mulher e de esquerda, Marta Suplicy, rica, mulher e de esquerda e, por fim no poste de Lula Fernando Haddad, pior prefeito da História da cidade. Lamentável!

(Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quarta-feira 2 de novembro de 2016, às 17h35m)

