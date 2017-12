A cumplicidade dos tribunais

O Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado na Rádio Eldorado – FM 107.3 – da terça-feira 29 de agosto de 2018 começou com meu Direto ao Assunto sobre o levantamento dos salários acima do teto de 98% dos juízes de Minas pelo Estado: o marketing de Cármen Lúcia tentando esconder a culpa dos tribunais nos altíssimos contracheques de todos os magistrados; a denúncia de Serra com autorização de Rosa Weber; mais outra contra o insaciável Caju Jucá; e o 17.º inquérito contra o maioral das Alagoas. Eliane Cantanhêde falou da excursão de Temer à China. Alexandre Garcia, de Fufuca chefe de poder; Judiciário mostrando quanto ganha e o magistrado e a conduta irrepreensível. E, em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz contou que a FIFA quer ressuscitar o campeonato intercontinental de clubes.

