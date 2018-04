A crise vai ao teatro

Em reportagem de capa do caderno Divirta-se do Estadão hoje lemos que a 4ª Mostra Internacional de Teatro de São Paulo traz espetáculos de seis países inéditos na cidade, além de uma série de debates e ações pedagógicas. Consolidada no calendário cultural da cidade, a MITsp chega à 4ª edição mais enxuta. A causa da redução é a crise atual no País, que também virou o mote da programação. Com viés crítico, a mostra – que a partir da próxima 4ª-feira 15 de março ocupa diversos teatros de São Paulo – aposta em espetáculos que, tanto no formato como no tema, dialogam com a realidade do Brasil. As atrações incluem dez peças de seis países – com destaque à obra do libanês Rabih Mroué.

(Comentário no Direto da Coxia no Estadão no Ar da Rádio Estadão na sexta-feira 10 de março de 2017, às 7h50m)

