A conspiração dos ratos fracassou nesta quinta-feira e eles não conseguiram impor a anistia explícita no texto da lei ao uso criminoso do Caixa 2 por políticos de forma clandestina, covarde e anônima na Câmara dos Deputados tornando o antídoto do projeto das Dez Medidas Contra a Corrupção num veneno letal. Mas tentarão novamente na próxima terça-feira usando os mesmo métodos: a votação de um relatório sem autor nem número para ser aprovado no voto secreto, inaceitável numa casa de leis. Ninguém mostrou a cara para responder à argumentação irrefutável dos que denunciaram a descriminalização da corrupção para salvar os ameaçados pela leniência da Odebrecht na Lava Jato. Mas voltarão.

(Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quinta-feira 24 de novembro de 2016, às 17h36m)

