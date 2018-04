A carne é podre

Depois da Operação Carne Fraca, na qual foram presos maganões dos frigoríficos da JBS e da BRF e que deveria se chamar Carniça, da PF, as fronteiras do asco foram ultrapassadas. Só falta Lula sair berrando aos microfones a seu dispor que não conhece, nunca viu, os irmãos Batista. Ou o ex-presidente do BNDES Luciano Coutinho, cuja defesa de tese na Unicamp, orientada pelo ícone da economia comunista no Brasil, a portuguesa Maria da Conceição Tavares, cobri para o JB escrever um livro sobre como o amor ao povo justifica usar dinheiro público para financiar o apodrecimento da carne que este mesmo povo consome. E o enorme prejuízo da agroindústria no exterior. Urubus!

(Comentário no Pauta do Dia da Rádio Estadão – FM 92,9 – na sexta-feira 17 de março de 2017, às 18h07m)

