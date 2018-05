Sexta-feira 14 de abril de 2016

A cantiga da perua

A ladainha de Dilma e seus asseclas tem dois refrões para afugentar a ameaça de impeachment. Um é que ela nada fez de errado que não tenha sido feito antes por Fernando Henrique e Lula e não o façam ainda governadores e prefeitos: a tomada de créditos de bancos oficiais para cobrir rombos no orçamento (as ditas pedaladas) e o descumprimento das metas de déficit fiscal primário exigida pela lei. O outro é que interromper um mandato de presidente eleito é golpe de Estado, agravado pela negação de seu pleno direito de defesa. Ambos os pretextos desabaram na noite e madrugada numa votação no plenário do Supremo Tribunal Federal. Por maioria esmagadora de oito (dos quais seis foram nomeados por presidentes do PT) a dois (um dos quais escolhido por Collor), o mantra do impeachment sem crime é golpe foi esmagado.

Pouco importa: o hino deste governo zumbi, em velório permanente, à espera do enterro cívico e institucional, é um velho sucesso de Jackson do Pandeiro, A cantiga da perua: “é de pior a pior, a cantiga da perua é uma só”. E na ânsia de perseguir a meta de dobrar a piora, a ladainha é repetida à exaustão, mudando apenas o ritmo. No fim do ano, lembre-se, o palácio inteiro fez festa porque o barroco Barroso desafiou o voto do relator Fachin e contrariou o inimigo fake de Dilma, Eduardo Cunha, desenhando o figurino da comissão do impeachment na Câmara o mais a gosto do desgoverno possível. Mesmo tendo sido escolhidos a dedo podre pela chefa, os membros da comissão votaram contra ela. Mas, ao votar contra Sua Insolência, a comissão do impeachment da Câmara passou a figurar na relação dos conspiradores. Estes são liderados por Michel Temer, o vice que se prepara para assumir, e Eduardo Cunha, o ex-cúmplice que resolveu atacar os antigos companheiros de bando só para ganhar tempo e fôlego. E agora seus antigos parceiros dizem que tudo é mera vingança dele

Depois de ser surrada no ambiente que antes lhe parecia acolhedor no outro lado da Praça dos Três Poderes, a Vácua Insana apelou para seu talento oratório e seu charme de rainha da grosseria e do baixo calão convocando o maior panelaço da História do Brasil durante pronunciamento em rede de rádio e televisão. Nele atacou indiscriminadamente os golpistas que desejam que ela seja apeada o mais breve possível do poder: 61% da população, segundo o Datafolha; todos os empresários; mais de dois terços dos deputados, segundo levantamento deste Estadão; 10 milhões de desempregados… A relação parece não terminar nunca: as crianças sem merenda, os aposentados do Rio, que não recebem mais seus benefícios, os estudantes do ProUni abandonados ao próprio bolso na maior crise econômica da História. Vamos parar por aqui?

De muito pouco adiantou Lewandowski acenar em direção a sua permanência com um golpe de verdade de um Poder da República no outro. Após tomar uma surra daquelas da ampla maioria do plenário do STF, o presidente do Supremo praticamente convidou o causídico Cardozo, pretenso advogado geral da União, na prática, defensor perpétuo de madama, a seguir a orientação dada pelo ministro Marco Aurélio Mello para apelar de qualquer decisão constitucional tomada pela Câmara e, depois, pelo Senado ao “último bastião” dos cidadãos privilegiados do Brasil, o Extremo Perdoador Imoral.

O caleidoscópio número 13 do companheiro de Lewandowski no voto vencido, Marco Aurélio, foi esmagado e estilhaçado pelos próprios companheiros de mesa, que gastaram a paciência do cidadão com um debate de sete horas sobre as latitudes das capitais estaduais e as platitudes do exercício de transformar retórica de julgamento em sentenças de perdão. No entanto, o discurso gongórico do rábula Barrocoso e sua gente não têm esse poder demiúrgico. Nem terão como devolver um zumbi do reino dos extintos à vida real em que os pobres filhos de Eva vivem nesse antigo paraíso tropical, transformado ultimamente em valhacouto de bandidos que se dizem guerreiros do povo.

Jornalista, poeta e escritor

(Publicado no Blog do Nêumanne no Estadão)