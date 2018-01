A Caixa é dos políticos!

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado (FM 107,3) da sexta-feira 19 de janeiro de 2018 abordando as seguintes notícias: previsão de reajuste incomum para os 12 (!!!) vice-presidentes da Caixa; debate sobre uso de poupança do trabalhador para financiar o mesmo banco: reclamação de Temer, que se sentiu desrespeitado pelo interrogatório da Polícia Federal; transferência de Sérgio Cabral do Rio para Curitiba; e a culpa só das autoridades pelo pânico em relação à febre amarela. Eliane Cantanhêde contou que Temer reclamou da agressividade e do desrespeito das perguntas da PF e se defendeu da suspeita de ter favorecido a Rodrimar numa decisão sobre o Porto de Santos (vida de presidente não está fácil!; aliás, a de ex-governador do Rio também não… só um pitaquinho ); e o advento do dia de mudar tudo na Caixa Econômica Federal, será??? Alexandre Garcia comentou Sérgio Cabral deixando a mordomia prisional carioca; as 50 perguntas da PF a Temer; o sargento com armas para o Rio. E, em Direto da Fonte, Sonia Racy falou da Febraban, que formula proposta para bancos privados baixarem taxas do cheque especial.

Para ver clique aqui