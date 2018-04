A cabeça da cobra

Em depoimento ao relator no TSE da ação do PSDB pedindo anulação da chapa Dilma-Temer na reeleição de 2014, o empreiteiro Marcelo Odebrecht confirmou sua negociada delação do mundo todo na Operação Lava Jato dizendo que o “amigo” ou “amigo de EO” que aparece em trocas de e-mails e planilhas do grupo é mesmo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se confirmada, esta notícia muda completamente a natureza da delação, pois acrescenta algo fundamental, que faltou ao mensalão, no qual o decantado em prosa e verso Joaquim Barbosa agiu como se a sofisticada organização criminosa que promoveu o maior assalto a cofres públicos da história da humanidade agia como uma cobra sem cabeça.

