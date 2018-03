O famoso Miserere (tenha pena de mim) foi tratado com maestria por Mc Millan e executado com talento, presteza e beleza pela turma do coral Fairhaven Singers. Por isso, abriu e encerrou meu Direto ao Assunto no Pauta do Dia da Rádio Estadão – FM 92,9 – da sexta-feira 17 de fevereiro de 2017, às 18h04m)

Para ouvir clique aqui