Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão (FM 92,9) na sexta-feira 29 de abril de 2016, às 7h15m

Bancada do chororô na comissão de impeachment abusa da falta de educação por falta de pulso do presidente Lira, sertanejo que é, antes de tudo, um frouxo.

Estadão no ar sexta 29