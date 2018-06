A banca dos distintos

É pouco provável que a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, acate pedido de 17 colegas dela, procuradores federais do Rio de Janeiro, para afastar Gilmar Mendes de casos que envolvam Orlando de Santos Diniz, presidente da Fecomércio daquele Estado por 20 anos, no STF. A alegação é grave: um patrocínio de R$ 50 mil para o Instituto de Direito Público, que pertence ao ministro, que se diz supremo. Mas ele tem sólida blindagem: indicou a chefe do Ministério Público Federal a Temer, que a nomeou, e colegas de toga e senadores da República, únicos que podem julgá-lo, não demonstram muita disposição para encampar pleitos que contrariem o amplo, geral e irrestrito corporativismo, que lhes garante até ala exclusiva no aeroporto. Argh! Este é um de meus comentários no Estadão às 5 na TV Estadão, ancorado por Emanuel Bomfim, com explanação de Celso Ming, colunista de economia transmitido do estúdio na redação do jornal, sobre a alta do dólar, e retransmitido por Youtube, Twitter, Periscope e Facebook na quinta-feira 7 de junho de 2018, às 17 horas.

