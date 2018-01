A 28ª facção

Há 27 facções criminosas mandando e desmandando nos presídios da República, conforme acaba de ser revelado após o massacre de 56 condenados no presídio Anísio Jobim, em Manaus. Há ainda no País a gangue do colarinho branco, a 28ª, mais poderosa das quadrilhas que contestam a competência do Estado brasileiro e o desafiam, inclusive no campo jurídico, segundo revelam as investigações da PF e do MPF na Operação Lava Jato. A confirmação de praticamente todas as delações premiadas na devassa do maior escândalo de corrupção da História, segundo o Departamento de Justiça dos EUA, nos faz desconfiar que as denúncias contra chefões políticos amazonenses também são verossímeis.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quarta-feira 11 de janeiro de 2016, às 7h10m)

Para ouvir clique aqui e, aberto o site da emissora, 2 vezes no play sob o anúncio em azul