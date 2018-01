Na acusação contra Temer pelo crime de corrupção passiva – a primeira da História -, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, escreveu que o reconhecimento pelo acusado de que recebeu o delator premiado Joesley Batista, da holding J&F, em casa vale como uma “confissão extrajudicial”. Talvez por não ter encontrado uma resposta lógica para essa afirmação difícil de ser desmentida, a defesa do chefe do governo critica genericamente tanto os termos do documento quanto o relatório da Polícia Federal constatando que o principal mandatário da República cometeu crime de corrupção passiva. # tenta transportar a polêmica para um ringue de luta livre em que os contendores são inimigos.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na terça-feira 27 de junho de 2017, às 7h30m)

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

