O príncipe saudita Alwaleed bin Talal, 19º sujeito mais rico do mundo, vai lançar um canal de TV árabe de notícias em sociedade com a Fox, rede ultraconservadora americana, do magnata Rupert Murdoch, informa o Guardian. A ideia é competir com a Al Jazeera, de tendência crítica aos EUA.

