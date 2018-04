Veja onde está Bin Laden

Estudiosos de geografia da Universidade da Califórnia dizem saber onde está Bin Laden. Usando “teorias biogeográficas” – que incluem os hábitos do terrorista saudita e o histórico regional –, combinadas com dados de satélite, eles afirmaram, em texto na MIT International Review, que seu trabalho é o primeiro a oferecer bases científicas para encontrar o homem mais procurado do mundo.

A pesquisa, cuja íntegra pode ser lida

Documento aqui PDF

, concluiu que Bin Laden provavelmente está em Parachinar, na zona tribal entre o Afeganistão e o Paquistão. O estudo inclui fotos de satélite dos prédios onde ele pode estar abrigado.

Aqui, o pontinho vermelho mostra onde estaria Bin Laden:

Aqui, uma imagem mais próxima:

Aqui, os três prédios onde Bin Laden estaria abrigado: