Vanity Fair: o futuro é branco

As brancas da Vanity Fair: sequência de alabastro

A capa da edição da Vanity Fair sobre Hollywood mostra quem são, na opinião da revista, as atrizes do futuro do cinema americano. As escolhas deixaram a blogueira Hannah Pool, do Guardian, encafifada: só há brancas.

Pool, que é negra, comentou: “Ou ninguém na revista percebeu que a capa sobre as ‘estrelas da próxima década’ mostra que não há nenhum mísero ator negro no planeta bom o bastante para estragar a estética de sua sequência de alabastro, ou eles perceberam mas simplesmente não deram a mínima. Não tenho certeza sobre qual das duas hipóteses é a pior”.