Um tesouro na internet

Exemplar de 1937 da Anauê!, revista integralista

O Arquivo Público do Estado de São Paulo acaba de tornar disponível a consulta digital a seu acervo de revistas antigas. É um achado, que não se presta só a historiadores – é uma delícia passear pelas páginas das publicações da primeira metade do século 20.

Sempre às voltas com orçamento apertado, o pessoal do Arquivo, no entanto, sempre arranja um jeito de surpreender na luta para manter a memória brasileira.

O link para o serviço está aqui.