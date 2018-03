A China tem de tudo, inclusive um parque temático de anões. Fruto da visão empresarial de Chen Mingjing, o local reúne em Kunming dezenas de anões que lá vivem e fazem performances artísticas. Chen quer ampliar o empreendimento, diz o New York Times, para transformá-lo num verdadeiro universo em miniatura. “Será como um conto de fadas”, disse ele ao jornal. “Eu mesmo projetei tudo.”

Ocioso dizer que a iniciativa gerou protestos por parte de entidades que defendem anões. “É horrível”, disse Gary Arnold, do Little People of America Inc, grupo californiano de apoio a “pessoas de baixa estatura”. “Qual é a diferença entre isso e um zoológico?”

Mas os funcionários do parque de Chen não concordam com a crítica. Primeiro, porque têm emprego, fato raro para anões na China. Segundo, porque podem conviver com pessoas que compartilham seus dramas. “Primeiro eu achei meio surreal”, disse Zhan Furong, que trabalha como ator no parque. “Mas a maior emoção que já senti foi aqui. Estamos entre iguais.”