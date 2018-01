Um editorial em 56 jornais do mundo: salvem o planeta

Cinquenta e seis jornais do mundo publicaram hoje um único editorial, em ação inédita. O motivo: a Conferência do Clima em Copenhague. O texto literalmente implora por medidas que ajudem a evitar a catástrofe do aquecimento global. Termina assim:

“Os políticos em Copenhague têm o poder de definir o julgamento que a história fará de sua geração: a que viu um desafio e o enfrentou, ou a que foi tão estúpida que viu a calamidade vindo, mas nada fez para contê-la. Nós imploramos que eles façam a escolha certa”.