Um caso de antissemitismo chavista

O venezuelano Maickel Melamed, de 36 anos, é judeu. Ele sofre de paralisia, mas conseguiu ganhar alguns movimentos com muito esforço, e se dedica a mostrar que pessoas com deficiência podem ser normais. Ele escalou a montanha mais alta da Venezuela e acabou de participar da Maratona de Nova York – completou o percurso em 15 horas e 22 minutos. Seu esforço comoveu a Venezuela, e sua proeza foi narrada até pelo Twitter (#VamosMaickel). Mas houve quem conseguisse criticar Melamed. Foi o caso do jornalista Manuel Anteliz, da TeleSur, a TV de Chávez.

Em seu Twitter (@manteliz), Anteliz disse que Melamed protagonizou um “show mórbido” e só ganhou toda essa cobertura da imprensa local porque é “judeu” e “milionário”. Os seguidores que criticaram seu antissemitismo explícito foram qualificados por Anteliz de “esquálidos”, apelido que Chávez deu a seus opositores. Ou seja: para ele, indignar-se com a ofensa de um chavista é coisa de quem é rico e não vota em Chávez. Desse modo, o jornalista adicionou à sua diatribe racista a velha cantilena dos esquerdistas que veem golpistas em cada esquina.

A TeleSur se limitou a dizer que Anteliz não representa a opinião da emissora.

Abaixo, segue uma parte da sequência de tuítes de Anteliz, que inclui, obviamente, críticas a Israel:

#melamedlasbolas si no fuese judío ¿ tendría la misma cobertura de los medios? #vamosmaickel

#melamedlasbolas tienen desde las 5pm que si termina, si le faltan 20, si le faltan 100, es un show del morbo, que triste #vamosmaickel

RT @davidsegarra: 21 activistas de la nueva Flotilla siguen presos en Israel.

RT @davidsegarra: NUESTROS AMIGOS Y PERIODISTAS HASSAN GHANI Y JIHAN HAFIZ SIGUEN PRESOS EN ISRAEL POR INFORMAR DESDE LA NUEVA FLOTILLA

bueno ahí esta, si no fuese judío tal vez ni sale #melamedlasbolas RT @foro_todofutbol: Maickel Melamed en vivo por Globovision

RT @simonsanteliz: Haciendo tremendo esfuerzos para que mi Anti-zionismo no se convierta en Anti-semitismo…Dificil,muy dificil…

ah es que ya llego? salio a las 6am y todavia trotando??? #VamosMaickel es un verdadero #showmorboso como ver matar a un toro

los venezolanos se simpatizan por #VamosMaickel y se arrechan conmigo… harán lo mismo por los cientos de indigentes en las calles?

#VamosMaickel es pura MODA… si no fuera judío, millonario y mediático, seguro en la calle lo tildan de “tuyio” y le tiran par de monedas

el 99% de quienes me insultan son escuálidos… eso refleja que les encanta el #showmorboso #VamosMaickel

jajaja CONFIRMADO: 99% de los insultos son de escuálidos… por eso les gusta el #showmorboso lastima… #vamosmaickel eres grande, no ellos

mas de 300 mensajes de insultos escuálidos demuestran que su odio los tiene así, muy lejos de la realidad #Chavez2012 #VamosMaickel