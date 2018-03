O site de relacionamento gay Mancrunch.com quer veicular na TV CBS o anúncio abaixo no caríssimo intervalo do Super Bowl, o jogo final do futebol americano – aquele esporte em que vários homens musculosos se jogam uns sobre os outros. A CBS ainda está avaliando se aceita.

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/0VMqHb03p74″ width=”425″ height=”349″ wmode=”transparent” /]