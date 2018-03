A vanguarda militante do governo Dilma adora o WikiLeaks, o site que vaza documentos sigilosos da diplomacia americana.

A vanguarda militante do governo Dilma detesta quando algum jornalista obtém documentos sigilosos do governo Dilma, como o que mostra o sucateamento das Forças Armadas do Brasil – país que quer ser membro pleno do Conselho de Segurança da ONU.