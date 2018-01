Turista japonês decide morar em aeroporto mexicano

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/Cz5R0c3qY_8″ width=”425″ height=”349″ wmode=”transparent” /]

O japonês Hiroshi Nohara chegou ao aeroporto da Cidade do México, vindo de Tóquio, no último dia 2 de setembro. Ele foi ficando, ficando… e está lá até hoje, sem planos de ir embora, segundo a agência Associated Press.

Com odor característico de quem não toma banho há meses e alimentando-se com o que lhe dão – inclusive hambúrgueres, seu prato preferido –, Nohara diz que não sabe muito bem por que não vai embora. Como seu visto de turista só vence em março, as autoridades mexicanas terão de esperar até lá para tomar alguma providência.