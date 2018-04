Joe Biden, o amigo da onça

Não se engane: os dois aí em cima são mais parecidos do que as imagens fazem supor. Joe Biden (pronuncia-se “báiden”), candidato a vice-presidente na chapa de Barack Obama, declarou que, se o democrata for eleito, os EUA serão imediatamente desafiados por algum grupo terrorista ou por algum país hostil. “Escute o que eu digo”, afirmou ele a simpatizantes, segundo registro do New York Times. “Não serão necessários mais do que seis meses para que o mundo teste Barack Obama como ele testou John Kennedy. O mundo está olhando. Estamos prestes a eleger como presidente dos EUA um brilhante senador de 47 anos. Observem, nós teremos uma crise internacional para testar a coragem desse cara.”

Sarah Palin, a vice de John McCain, não perdeu tempo: “Obrigado por avisar, Joe”.