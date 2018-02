O governo americano enviou ajuda militar urgente à Somália, que luta contra milícias islâmicas apoiadas pela Al Qaeda. O temor, óbvio, é que os muçulmanos fundamentalistas tomem o poder, como fizeram no Afeganistão, e transformem o estratégico país no Chifre da África num novo abrigo do terror.

A Somália, abandonada pela comunidade internacional, não tem governo formal desde 1991. A administração do país é feita por um consórcio de forças mediadas pela ONU.