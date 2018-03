A floresta de Darwen, pequena cidade inglesa, era usada pelos jovens moradores locais como aconchegante ambiente para sexo casual. Diante disso, as autoridades não tiveram dúvida: mandaram derrubar as 6.000 árvores, para acabar com a pouca-vergonha.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.