Site nos EUA oferece o relacionamento perfeito

Harriet, 65, cujo perfil está no site: ‘Temo não ter

tido aventuras suficientes na minha vida’

Acaba de ser lançado nos EUA um site de relacionamentos diferente. É o Till-Death-Do-Us-Part.com, que se dedica a aproximar pessoas que estejam literalmente com os dias contados: doentes terminais.

“Quanto tempo mais lhe resta?”, pergunta o site. “Como você prefere gastar esse tempo e com que tipo de pessoa você gostaria de estar? Deixe-nos encontrar um parceiro que cante com você o canto do cisne.”

A idéia é tratar da vida sem subterfúgios com gente que está na mesma situação, já que a morte é uma realidade iminente. “Heterossexual, gay ou bissexual, encontre seu parceiro perfeito. Sem culpa, sem mentiras, sem constrangimentos.”