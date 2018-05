Simpatizante de Zelaya defende Hitler

O anti-semitismo teima em se revelar no drama hondurenho. Depois que o presidente deposto Manuel Zelaya acusou o “Estado judeu” de querer matá-lo, foi a vez do diretor da Rádio Globo, que foi fechada por apoiar Zelaya, atacar os judeus. David Romero disse, em entrevista, que Hitler deveria ter “cumprido sua missão histórica”, que era “terminar com essa raça”. Para Romero, os judeus “causam dano” a Honduras.

Há menos de 50 famílias de judeus em Honduras, mas isso parece irrelevante para as teorias da conspiração do anti-semitismo bolivariano – usado basicamente como instrumento político pelos chavistas. Por isso, as declarações de Romero e Zelaya não deveriam surpreender.

Abaixo, os principais trechos do “raciocínio” da base zelaysta:

“Hay veces que me pregunto si Hitler no tuvo, tuvo la razón de haber terminado con esa raza con el famoso Holocausto. Si hay gente que hace daño en este país son judíos, los israelitas. Yo quiero esta tarde aquí en Radio Globo decir, con nombre y apellido, quienes son los dos oficiales del ejército judío que están trabajando con las Fuerzas Armadas de nuestro país y que se están encargando de hacer todas estas actividades de conspiración y acciones encubiertas y todo lo que le está pasando al Presidente de la República.

Después de que me he enterado me pregunto por qué, por qué no dejamos a Hitler que cumpliera su misión histórica. Discúlpenme la expresión grotesca de repente. Pero me pregunto después de que me doy cuenta de esto y muchas cosas más. Yo creo que debió haber sido justo y valedero que Hitler hubiese terminado su visión histórica”

As declarações de Romero podem ser ouvidas abaixo:

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/Qw-m7qs6P60″ width=”425″ height=”344″ wmode=”transparent” /]

Dica preciosa do blog Olhos da Eternidade, do nosso amigo Justo.