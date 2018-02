O Rio foi escolhido como sede da Olimpíada de 2016. Trata-se, enfim, do reconhecimento da grandeza do país, de suas possibilidades, de suas imensas qualidades e da força de sua população.

Aos céticos, àqueles que continuam achando que a transformação do Brasil em uma das maiores potências do mundo é só uma miragem retórica, aos que dizem que Olimpíada “não é prioridade”, aos que acham que o Brasil não tem condições de sediar uma Olimpíada sem antes “resolver seus problemas”, faço minhas as palavras do presidente Lula:

“Sim, nós podemos“.