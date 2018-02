Clinton com o suposto Kim: igualzinho, né?

Dizem na Coréia do Sul e no Japão que o sujeito que Bill Clinton encontrou na Coréia do Norte em agosto não era o ditador Kim Jong-il, e sim um sósia.

Aliás, dizem que Kim está muito doente para sair da cama, razão pela qual somente sósias o representam em eventos oficiais. E isso é o que não falta na Coréia do Norte.

Foto: Associated Press