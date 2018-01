Sem dinheiro, sem estresse

Boyle faz uma pausa em sua vida primitiva

Mark Boyle, um empresário britânico, diz que se desfez de todos os seus bens para viver uma vida sem dinheiro. A única propriedade que manteve, segundo ele, foi um pequeno terreno, onde mora e planta o que come. Resultado: acabaram-se suas preocupações.

“Tem sido maravilhoso. Nunca percebi o quanto de estresse e preocupações o dinheiro havia trazido para a minha vida. Agora estou livre disso”, declarou Boyle, que perdeu a namorada por causa de sua decisão.

Mas ele parece não se importar: “Percebi que o único meio de vida sustentável seria abrir mão do dinheiro e me reconectar com a natureza”.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foto Mark Boyle