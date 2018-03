Schwarzenegger é um sujeito criativo

O governador da Califórnia e Exterminador do Futuro, Arnold Schwarzenegger, sugeriu que seria bom construir penitenciárias no México para abrigar os imigrantes ilegais que estão encarcerados atualmente em seu Estado – e que representam 19 mil dos 171 mil presos locais.

“Nós pagaríamos a eles (os mexicanos) para construir as prisões no México e então mandaríamos esses imigrantes ilegais para lá. E tudo isso por metade do custo para construir e administrar as prisões (nos EUA)”, disse Schwarzenegger.

Um dos grandes problemas californianos atualmente é a superlotação dos presídios, que custam US$ 8 bilhões anuais ao combalido Tesouro estadual. Segundo Schwarzenegger, seria possível economizar US$ 1 bilhão com a medida – o porta-voz do governador disse que não sabe de onde ele tirou esse valor.