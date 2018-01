Salvem as empregadas domésticas

Num dos capítulos do último ensaio que escreveu antes de morrer, “O Mal Ronda a Terra”, o historiador britânico Tony Judt conta que, até 1925, boa parte das famílias inglesas de classe média tinha empregado doméstico (mais de um, em certos casos). Entre os anos 50 e os 80, porém, graças ao desenvolvimento econômico acelerado da Europa e dos EUA no pós-guerra, que gerou empregos e renda, somente os aristocratas podiam pagar salários bons o bastante para conseguir contratar empregados que, de outro modo, preferiam trabalhar em alguma empresa. Ademais, a consolidação do Estado de Bem-Estar Social na Europa e iniciativas equivalentes nos EUA (a “Grande Sociedade” de Lyndon Johnson) criaram uma malha de proteção que encorajou as pessoas a parar de aceitar trabalhos humilhantes e a tentar algo mais digno para pagar as contas.

O Brasil parece estar experimentando esse processo agora, com meio século de atraso. O resultado disso é que empregadas domésticas são cada vez mais um luxo aristocrático – ou, para usar as palavras de Delfim Netto num programa de TV:

“Há uma ascensão social incrível. A empregada doméstica, infelizmente, não existe mais. Quem teve este animal, teve. Quem não teve, nunca mais vai ter”.