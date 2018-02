Saddam gay, uma ideia brilhante da CIA

O grupo de agentes da CIA que atuaram no planejamento da invasão do Iraque, em 2003, teve várias ideias para uma campanha psicológica cujo objetivo era desacreditar o ditador Saddam Hussein aos olhos dos iraquianos – a meta era ganhar os “corações e mentes” dos nativos para a causa de sua “libertação”. Uma das possibilidades aventadas pelos espiões foi produzir um vídeo fake no qual Saddam apareceria fazendo sexo com um adolescente. A intenção era “inundar o Iraque com esses vídeos” do “Saddam gay”, conta o blog de Jeff Stein no Washington Post.

Um vídeo chegou a ser feito: mostrava um Osama bin Laden bêbado divertindo-se com garotões em volta de uma fogueira. Segundo os agentes ouvidos pelo blog, os atores escolhidos tinham “a pele escura”.

O projeto não foi adiante porque enfrentou oposição da chefia da CIA. Segundo um ex-agente, as ideias eram de arapongas que haviam feito carreira na América Latina e no leste da Ásia e que não conheciam nada da realidade do Oriente Médio.

“Mostrar Saddam brincando com meninos não teria nenhum efeito no Oriente Médio. Simplesmente ninguém lá dá a mínima para isso”, disse outro ex-agente. “Pensar numa campanha como essa mostra total desconhecimento do alvo. Nós (americanos) sempre achamos que os nossos tabus são tabus universais, quando, na verdade, eles são apenas os nossos tabus.”