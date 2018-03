Reza, Obama, reza

O presidente dos EUA, Barack Obama, reafirmou nesta quinta-feira, de maneira categórica, sua fé cristã. “A Presidência tem uma maneira engraçada de fazer a gente sentir necessidade de rezar”, brincou Obama, num encontro com religiosos. Com a crise econômica dos EUA e as encrencas na política internacional, o momento parece mesmo oportuno para “andar perto de Deus”, nas palavras do presidente.

Frequentemente acusado de ser muçulmano, Obama disse que “Jesus Cristo é meu senhor e salvador”.