Quer voar pela Ryanair? Prepare-se

A companhia aérea irlandesa Ryanair, conhecida por suas passagens de baixíssimo custo, anunciou que vai cobrar pelo uso do banheiro a bordo. A taxa será equivalente a R$ 3 ¬– para abrir a fechadura do banheiro, o passageiro terá de passar o cartão de crédito.

Além de cobrar pelo uso, a Ryanair pretende manter somente um banheiro em seus aviões. “Nossos vôos duram em média uma hora. Por que cargas d’água precisamos de três banheiros?”, argumentou Michael O’Leary, o chefão da Ryanair. No espaço liberado pela supressão dos banheiros, a companhia quer colocar mais poltronas.

A Ryanair estuda também acabar com a equipe de funcionários que coloca as bagagens no compartimento de carga do avião. Os próprios passageiros teriam de fazer o serviço.