Quer saber como se sente um imigrante ilegal?

Cerca dupla na fronteira EUA-México, em foto da Time: inexpugnável

Índios da tribo Hnahnu, que estão entre os mais pobres do México, criaram um passeio turístico em que os participantes são convidados a sentir a “aventura” da tentativa de cruzar a fronteira com os EUA.

Veteranos na travessia, os Hnahnu recriam toda a atmosfera do pavor dos imigrantes ilegais, como mostra este vídeo da revista Time. Para eles, é uma forma didática de expor o drama àqueles que só o imaginam – os turistas são geralmente jovens de classe média da Cidade do México.

“Foi fantástico. Superou totalmente as minhas expectativas”, testemunhou a vendedora Araceli Hernandez. “Mas isso me fez ficar triste com o que os imigrantes reais sofrem.”