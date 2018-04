Quer emagrecer? Feche a boca

Um estudo que está sendo publicado hoje no New England Journal of Medicine avaliou diversas dietas disponíveis para quem deseja emagrecer, aquelas que enfatizam gorduras, proteínas ou carboidratos. Sua principal conclusão é que “as dietas de redução de calorias resultam em significativa perda de peso independentemente de qual macronutriente elas privilegiam”.

Trocando em miúdos: comer menos é o que efetivamente emagrece.

Enquanto você pondera sobre esse estudo, vale dar uma passada no blog This is why you are fat (eis por que você é gordo), que reúne fotos enviadas por leitores com os pratos mais calóricos que eles conhecem. Abaixo, alguns exemplos deliciosos:



Muitos ovos e presunto bem gordo



Um sanduíche para quem gosta de carne em profusão



Pizza de caramelo, chocolate e um monte de outros doces