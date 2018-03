Quem quer ver Bin Laden morto?

Muita gente gostaria de ver as fotos do cadáver de Osama bin Laden, com o argumento de que elas seriam a “prova” de que o terrorista realmente está morto. Parte desses céticos, porém, é da turma que não acreditará na morte de Bin Laden nem vendo a foto – vão argumentar que se trata de “montagem”, ou alguma bobagem assim. A persistência das teorias da conspiração sobre, por exemplo, a viagem à Lua indica que nada é capaz de demover os antiamericanos de sua fé.

Obama acertou ao não divulgar as imagens. Elas fatalmente seriam exploradas por extremistas incendiários de diversas origens, especialistas em criar símbolos para disseminar o ódio contra o Ocidente. Ademais, exibir fotos de líderes inimigos mortos é coisa de terroristas, e não de sociedades civilizadas.