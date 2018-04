Que tal trabalhar só 21 horas por semana?

A New Economics Foundation, respeitado grupo de pesquisas britânico, publicou um estudo segundo o qual a salvação da economia mundial está na redução da jornada de trabalho para inacreditáveis 21 horas por semana.

Segundo os pesquisadores, essa medida aliviaria drasticamente as pressões sobre o meio-ambiente, ao cortar o consumo de energia e de outros recursos naturais. Além disso, diminuiria o estresse tanto de empregados quanto de patrões, dando-lhes mais oportunidades de lazer. E mais mulheres poderiam entrar no mercado de trabalho, já que teriam mais tempo para cuidar dos filhos.

“Gastar menos tempo com trabalho remunerado vai nos ajudar a romper esse padrão (de exploração desenfreada de recursos)”, disse Anna Coote, uma das autoras do estudo. “Teríamos mais tempo para sermos pais melhores, cidadãos melhores, vizinhos melhores. E poderíamos nos tornar empregados melhores: menos estressados, mais controlados, felizes com o trabalho e mais produtivos. É hora de romper o poder do velho relógio industrial, resgatar nossas vidas e trabalhar para um futuro sustentável.”