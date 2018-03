A presidente Dilma Rousseff não se ofereceu para mediar a transição no Egito nem fez bravatas celebrando o fim da “tutela” americana na região. Limitou-se a soltar uma nota anódina em que pede “entendimento” e “diálogo democrático” – um tom adequado ao pequeno peso do Brasil no Oriente Médio.

Quanta diferença.