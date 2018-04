Quanto deve durar uma relação sexual?

As fantasias com “atletas sexuais”, que supostamente transam por horas, deveriam ser abandonadas. É o que dizem Eric Corty e Jenay Guardiani em estudo publicado no Journal of Sexual Medicine.

Os pesquisadores ouviram terapeutas sexuais nos EUA e no Canadá para conhecer a opinião sobre qual deveria ser a duração da “latência ejaculatória” do pênis na penetração vaginal. Na média, os especialistas consideraram “adequada” uma latência ejaculatória de 3 a 7 minutos; “desejável”, entre 7 e 13 minutos; “muito curta”, entre 1 e 2 minutos; e “muito longa”, entre 10 e 30 minutos.

Para os pesquisadores, o estudo mostra que a percepção generalizada sobre o que seria uma relação sexual satisfatória – quanto mais longa, melhor – é baseada em falsa premissa e acaba gerando estresse desnecessário no relacionamento amoroso.