Otimismo é isso

O californiano Ian Thiermann, de 90 anos, perdeu todas as suas economias por causa das fraudes cometidas por Bernard Madoff. Como resultado, teve de voltar a trabalhar, após 30 anos de aposentadoria. Ele é funcionário de um supermercado, ganhando US$ 10 por hora, como mostra reportagem da CBS.

O dono do supermercado disse que Thiermann é o funcionário ideal: nunca reclama. Afinal, ele viu sua família perder tudo na Grande Depressão dos anos 30 e sabe que as coisas sempre podem melhorar. “Você precisa ser otimista; do contrário, a vida fica curta demais.”