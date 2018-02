Extrato dos mapas da repressão no Irã: itinerário do terror

Uma usuária do Google Maps, que se apresenta como Xárene Eskandar, está colocando no ar, diariamente, mapas com a localização dos protestos em Teerã e informações atualizadas sobre mortes, espancamentos e outros desdobramentos da crise.

Apesar de virtual, toda a tensão está ali.