Os pais de Adolf Hitler

O pequeno Hitler e seus pais: inocência

O governo de Nova Jersey (EUA) colocou sob custódia do Estado três crianças com nomes que têm conotação nazista, informou a Associated Press. Os funcionários que tiraram de casa o menino Adolf Hitler Campbell, de três anos, e suas irmãs menores, JoyceLynn Aryan Nation Campbell e Honszlynn Hinler Jeannie Campbell, não deram explicações sobre a ordem.

Segundo a agência, os pais dos garotos, Heath e Deborah, chamaram atenção no mês passado quando quiseram colocar o nome do filho num bolo de aniversário. O confeiteiro recusou-se.

Foto: Associated Press