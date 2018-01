Os nazistas conquistam a Lua

Vai estrear em abril uma comédia produzida por finlandeses, alemães e australianos sobre um plano nazista para conquistar a Terra a partir de uma base secreta construída na Lua, após a Segunda Guerra Mundial. “Iron Sky” foi bancado por doações de gente comum, via internet, mas também pelo dinheiro do contribuinte alemão, como mostra a revista Der Spiegel.

Pelo trailer do filme, que dá para ver abaixo, a tentativa de fundação do Quarto Reich se dá quando os EUA estão sob a Presidência de uma mulher – claramente inspirada em Sarah Palin. Ou seja: é um confronto de gigantes. “Todos os presidentes que começaram uma guerra no primeiro mandato foram reeleitos”, diz ela a assessores.

O filme é um dos maiores sucessos do Festival de Berlim.